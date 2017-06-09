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Общество
Песков о смертной казни для террористов: Позиция Путина хорошо известна

Песков о смертной казни для террористов: Позиция Путина хорошо известна

10:19  9 Июня 2017  /обновлено: 10:30  09 Июня 2017
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Песков о смертной казни для террористов: Позиция Путина хорошо известна

Москва, 9 июня. ​Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с инициативой депутатов ввести смертную казнь для террористов. 

«Нет, не слышал. Это инициатива депутатов, поэтому.. Мы не знаем, что это за инициатива», — заявил Песков. При этом он напомнил, что позиция Путина на этот счет хорошо известна.

С предложением дать судам право приговаривать террористов к смертной казни с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на высшую меру наказания ранее выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

 

#путин #песков
Алексей Громов
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