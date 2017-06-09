Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Синоптики пообещали москвичам ухудшение погоды на выходных

Синоптики пообещали москвичам ухудшение погоды на выходных

10:25  9 Июня 2017  /обновлено: 10:26  09 Июня 2017
1177

Синоптики пообещали москвичам ухудшение погоды на выходных

Москва, 9 июня. Москвичей в выходные ожидает вполне комфортная погода, однако возможны кратковременные дожди, сообщили в погодном центре «Фобос».​ 

Сегодня в российской столице столбики термометра не смогут показать температурную норму июня — Москва находится в области повышенного атмосферного давления, а поблизости от фронтальной системы ожидается облачность. Жителей Москвы ожидает температура +18… +20 градусов, в субботу синоптики обещают кратковременные дожди и понижение температуры воздуха на несколько градусов. Столичные синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в воскресенье, могут пройти грозовые дожди.​

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть