Синоптики пообещали москвичам ухудшение погоды на выходных

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Москва, 9 июня. Москвичей в выходные ожидает вполне комфортная погода, однако возможны кратковременные дожди, сообщили в погодном центре «Фобос».​

Сегодня в российской столице столбики термометра не смогут показать температурную норму июня — Москва находится в области повышенного атмосферного давления, а поблизости от фронтальной системы ожидается облачность. Жителей Москвы ожидает температура +18… +20 градусов, в субботу синоптики обещают кратковременные дожди и понижение температуры воздуха на несколько градусов. Столичные синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в воскресенье, могут пройти грозовые дожди.​