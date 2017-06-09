ДНР: в Донецке огнем ВСУ повреждено шесть домов

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Донецк, 9 июня. В результате ночных обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских силовиков повреждены шесть домостроений в поселке Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации города, ВСУ обстреливали поселок Трудовские Петровского района в ночь на 9 июня.

«Повреждения: улица Мамина-Сибиряка, 30, 32, улица Карнавальная, 77, улица Виктора Гюго, 20, 33, 35», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток 13 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.