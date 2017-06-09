ВКС РФ атаковали ИГИЛ на востоке провинции Хама

В Избранное

Скопировать

Итрия, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* были атакованы ВКС РФ в районе трассы Итрия-Саламия.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что российские военные летчики нанесли серию авиаударов по транспорту «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) в районе трассы, связывающей Саламию и Итрию. Во время операции был пресечен очередной маршрут снабжения «Халифата».

Отмечается, что российские авиаудары готовят почву для наступления сирийской армии и союзников в направлении Саламии. Командование ВС САР намерено зачистить регион от боевиков для того, чтобы обезопасить снабжение провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.