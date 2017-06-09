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Ливни и грозы обрушатся на Петербург

Ливни и грозы обрушатся на Петербург

10:40  9 Июня 2017
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Ливни и грозы обрушатся на Петербург

Санкт-Петербург, 9 июня. В пятницу в Петербурге ожидаются ливни и грозы, заявили представители главного управления МЧС России по Петербургу.

Солнце вновь скрылось от жителей Северной столицы в пятницу, 9 июня. Повсеместно идут дожди, однако температура остается теплой — от 17 до 17 градусов.

«Облачная с прояснениями погода, — пояснили представители МЧС. — В начале дня дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер переменных направлений слабый».

Ливни и грозы обрушатся на Петербург

Накануне синоптики выступили с предупреждением для жителей Санкт-Петербурга о трех дождливых днях — с четверга по субботу.

Катерина Тимошенская
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