Ливни и грозы обрушатся на Петербург

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Санкт-Петербург, 9 июня. В пятницу в Петербурге ожидаются ливни и грозы, заявили представители главного управления МЧС России по Петербургу.

Солнце вновь скрылось от жителей Северной столицы в пятницу, 9 июня. Повсеместно идут дожди, однако температура остается теплой — от 17 до 17 градусов.

«Облачная с прояснениями погода, — пояснили представители МЧС. — В начале дня дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер переменных направлений слабый».

Накануне синоптики выступили с предупреждением для жителей Санкт-Петербурга о трех дождливых днях — с четверга по субботу.