Точка в пустыне: борьба США и Ирана за Ат-Танф как отражение гибели Сирии

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В районе сирийского пограничного перехода Ат-Танф коалиция во главе с США нанесла новый удар по правительственным силам Сирии. Это уже третий подобный инцидент: предыдущие произошли в конце мая и начале июня. Свои действия коалиция объяснила «самообороной» и «нарушением границ зоны деэскалации». Однако эти события как нельзя лучше показывают текущее состояние конфликта в Сирии: деградация ситуации, разложение правительственной армии и интриги ключевых сторон конфликта приводят к новым столкновениям интересов ведущих держав.

Стратегическая точка в пустыне

Пограничный переход Ат-Танф — одна из трех точек, в которых до начала гражданской войны был организован переход между Сирией и Ираком. Он являлся главным пропускным пунктом на стратегической дороге из Дамаска в Багдад. Восточная часть Сирии и западная часть Ирака представляют собой пустынную и засушливую местность, в силу чего контроль над территорией осуществляется через захват сети дорог и стратегических перекрестков, одним из которых и является Ат-Танф.

Еще в мае 2015 года «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватила переход Ат-Танф, обеспечив себе полный контроль над сирийско-иракской границей на всем ее протяжении. Только в августе 2016 года, при активной поддержке американской авиации, иракским войскам удалось вернуть контроль над своей стороной Ат-Танфа, однако сирийский пограничный переход остался в руках ИГ*.

В апреле 2017 года «силы специального назначения» США, совместно с представителями так называемой «Сирийской свободной армии» захватили сирийскую часть Ат-Танфа и перекрыли границу между Ираком и Сирией. В начале мая появилась информация, что проиранские формирования, в том числе «Хезболла», и правительственные войска Сирии продвигаются к Ат-Танфу. Вслед за чем 18 мая последовал первый официальный удар коалиции по наступавшей колонне.

Инцидент вызвал резкую реакцию Дамаска и его союзников. Сирийское правительство напомнило, что коалиция, которая уже три года проводит операцию против боевиков ИГ, действует по всей территории Сирии без согласия законных властей страны. Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской «Хезболлы» и Ирана, заявил о готовности ответного удара по позициям американских военных, если это потребуется. Штаб назвал действия коалиции «трусливой агрессией» и доказательством «лицемерия США в борьбе с терроризмом».

Чем же вызвано столь пристальное внимание к Ат-Танфу? Что ищет там Иран и Башар Асад? И почему американская коалиция выжидала год, наблюдая за развитием событий в Сирии, чтобы лишь весной 2017 года заявить о своих интересах в этой удаленной точке Сирийской пустыни?

Глобальная деградация

Сегодняшняя ситуация в Сирии развивается «от плохого к худшему». У центрального правительства почти не осталось собственных ресурсов для продолжения изнурительной борьбы с боевиками «Исламского государства»* и других джихадистских организаций. Но более того, участие в сирийской войне союзных проиранских сил и российских советников от Минобороны РФ привело к полнейшему разложению сирийской армии.

В результате потерь и дезертирства, за шесть лет войны Сирийская Арабская Армия оказалась на грани деградации. Сами сирийцы не хотят идти воевать за свою страну, и хотят чтобы всю «грязную работу» сделали за них Россия и Иран. В итоге, как и в случае с соседним Ираком, Сирия поставила себя в критическую зависимости от внешних игроков. которые либо выступают за важность единства Сирии, как Россия, либо, как Иран, уже давно действуют в своей, сепаратной повестке.

Такая ситуация вызвана не только длительностью и напряженностью конфликта — Ирак с перерывами воюет с 1991 года, Сирия находится в состоянии вооруженного конфликта с 2011 года, — но и его тотальностью. Так, согласно последним спутниковым данным, опубликованным правозащитной организацией Human Rights Watch, после «освобождения» от ИГ город Мосул можно будет смело убрать с географической карты. Двухмиллионный город фактически перестал существовать — на сегодняшний день его население составляет не более четверти от довоенного.

Второй акт трагедии — нынешний штурм Ракки. Американская коалиция уже не стесняясь применяет по городу фосфорные боеприпасы. Судя по всему, учитывая малоуспешный сценарий полуторагодовой осады и штурма Мосула, «столицу» ИГ решено сжигать сразу, не разменивая курдские формирования в городских боях с джихадистами.

В такой ситуации «освобождение» любых территорий от контроля «Исламского государства», при всей необходимости такого процесса, из-за разрушений и тотального обозления мирных жителей приводит к тому, что такая территория становится обузой — с нелояльным населением, убитой экономикой и разгромленной инфраструктурой. В силу этого и Сирия, и Ирак уже стали марионетками в руках внешних игроков, в частности Ирана, который «дергает» их в своем, необходимом лишь ему направлении.

Иранский полумесяц

Нетрудно заметить, что общими модераторами и для Ирака, и для Сирии являются США и Иран. Интересы США в Сирии и Ираке уже давно понятны и ясны. Американцы заинтересованы в максимальной фрагментации и разделении региона на более-менее однородные этнически и религиозно земли, каждая из которых будет находиться, как минимум, в состоянии «холодной войны» с соседями. В такой ситуации США смогут эффективно воздействовать на ситуацию на Ближнем Востоке, используя известный принцип «разделяй и властвуй».

Позиция Ирана в случае Ирака и Сирии сугубо противоположна. Тегеран заинтересован в максимальной консервации ситуации вокруг двух этих стран, которая, однако, будет происходить под его контролем. В ходе штурма Мосула практически полностью выбита с трудом созданная при участии американцев «Золотая дивизия», а контроль над территорией во многом обеспечивается проиранской шиитской милицией. Иракская сторона перехода Ат-Танф уже тоже контролируется Ираном, который всячески стремится окончательно замкнуть «шиитский коридор» и обеспечить себе свободный маневр силами и ресурсами от Ливана и Сирии к собственной территории Ирана. Именно этим планам и стремятся сейчас помешать США, «вбив клин» на сирийской стороне Ат-Танфа и таким образом отрезав Тегеран от Дамаска.

Но, кроме того, Иран сосредоточился и на ценных ресурсах сирийской земли, которые могли бы принести ему выгоду. Так, после освобождения трассы Дамаск-Пальмира и масштабного отступления террористов ИГ из гор Восточного Каламуна проиранские силы заняли фосфатные поля и шахты в районе Хнейфиса, планируя самостоятельно заниматься их разработкой.

Фактически сегодня происходит распад прежде единой Сирии. Он происходит явочным порядком, путем установления прямого военного контроля над нынешними зонами оккупации ИГ и, возможно, будущими государственными образованиями на территории этой несчастной страны. За время длительного шестилетнего конфликта ситуация подошла к той точке, когда столь долго обсуждавшаяся «федерализация» Сирии происходит буквально на наших глазах. Однако как сложится судьба восточной и северной Сирии, где сталкиваются интересы США, Ирана и целого спектра этнических и религиозных групп — еще предстоит понять.

В любом случае, сейчас спираль там закручивается все туже, и не исключено, что мы вот-вот увидим начало совсем другой войны, в которой Сирия окажется лишь одним из плацдармов.

* Организация запрещена на территории РФ.