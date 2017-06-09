Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп бомжа нашли на детской площадке в Петербурге

Труп бомжа нашли на детской площадке в Петербурге

10:14  9 Июня 2017
109

Труп бомжа нашли на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Тело неизвестного обнаружили на детской площадке в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в пятницу ночью в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке возле дома №74 корпус 2 по Гражданскому проспекту обнаружено тело мужчины, на вид которому примерно около 40 лет. Документов при нем обнаружено не было. Предположительно, мужчина не имеет определенного места жительства.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
 

#петербург
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть