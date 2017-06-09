Труп бомжа нашли на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 июня. Тело неизвестного обнаружили на детской площадке в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в пятницу ночью в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке возле дома №74 корпус 2 по Гражданскому проспекту обнаружено тело мужчины, на вид которому примерно около 40 лет. Документов при нем обнаружено не было. Предположительно, мужчина не имеет определенного места жительства.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

