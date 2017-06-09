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Происшествия
Голого утопленника нашли на озере в Ленобласти

Голого утопленника нашли на озере в Ленобласти

10:05  9 Июня 2017
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Голого утопленника нашли на озере в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело неизвестного мужчины обнаружил рыбак в водах озера Высокинское в Ленобласти. О страшной находке он рассказал оперативным дежурным, позвонив по телефону 02.

Труп рыбак увидел в воде, недалеко от берега, на нем не было никакой одежды. На место сразу же была отправлена группа.

Пока установить личность погибшего не удалось, его тело отправлено в морг, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.   

Кира Мирова
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