В полицию принесли еще 4 млн рублей, потерянных мотоциклистом на ЗСД

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 9 июня. Еще четыре миллиона рублей, найденных на Западном скоростном диаметре, принесли в полицию Петербурга.

Огромную сумму на трассе растерял 6 июня 40-летний частный предприниматель. По его словам, он ехал по ЗСД на мотоцикле, внезапно у него раскрылся рюкзак и из него якобы выпали 12 млн рублей.

В полицию он обратился накануне, однако заявление писать не стал, решив сначала посоветоваться со своим адвокатом. Предоставлять какое-либо подтверждение того, что у него действительно были при себе 12 миллионов тоже не стал, заявив, что это его личные деньги и отчитываться по ним ему не надо. При этом два млн из них он смог найти на ЗСД сразу, часть тут же подобрали предприимчивые автолюбители.

Сегодня стало известно, что в полицию принесли еще четыре млн рублей. Сейчас они находятся в сейфе у руководства отдела. По данным полиции, сегодня мужчина все-таки должен прийти и оформить «утерю» официально.

