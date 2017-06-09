Песков: Встреча Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется

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Москва, 9 июня. Встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Астане не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать возможность встречи на полях саммита стран ШОС в Астане президента России и главы МИД Ирана.

«Нет, не планируется», — констатировал Песков, говорят о планировании встречи Путина и Зарифа.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана обсудили на саммите Шанхайской организации сотрудничества усилия по урегулированию сирийского кризиса.