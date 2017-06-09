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Политика
Песков: Встреча Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется

Песков: Встреча Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется

10:00  9 Июня 2017  /обновлено: 10:11  09 Июня 2017
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Песков: Встреча Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется

Москва, 9 июня. Встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Астане не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать возможность встречи на полях саммита стран ШОС в Астане президента России и главы МИД Ирана.

«Нет, не планируется», — констатировал Песков, говорят о планировании встречи Путина и Зарифа.

Песков: Встреча Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана обсудили на саммите Шанхайской организации сотрудничества усилия по урегулированию сирийского кризиса.

#путин #песков #зариф
Катерина Тимошенская
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