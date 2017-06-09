Путин сам водит машину и мыслит, как шахматист: Стоун рассказал о своих беседах с президентом

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Нью-Йорк, 9 июня. Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, в интервью американским СМИ рассказал об уме, отличной спортивной форме и скромности президента РФ.

«Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист», — сказал Стоун. На вопрос журналиста New York Post о том, почему Путин согласился с ним побеседовать, режиссер заметил, что глава РФ «дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали».

«Плюс, думаю, мои вопросы были вызовом для него», — добавил Стоун.