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Общество
Путин сам водит машину и мыслит, как шахматист: Стоун рассказал о своих беседах с президентом

Путин сам водит машину и мыслит, как шахматист: Стоун рассказал о своих беседах с президентом

9:55  9 Июня 2017
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Путин сам водит машину и мыслит, как шахматист: Стоун рассказал о своих беседах с президентом

Нью-Йорк, 9 июня. Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, в интервью американским СМИ рассказал об уме, отличной спортивной форме и скромности президента РФ. 

«Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист», — сказал Стоун. На вопрос журналиста New York Post о том, почему Путин согласился с ним побеседовать, режиссер заметил, что глава РФ «дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали».

«Плюс, думаю, мои вопросы были вызовом для него», — добавил Стоун.

#путин #стоун
Алексей Громов
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