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Мэй отказывается уходить в отставку

Мэй отказывается уходить в отставку

10:02  9 Июня 2017
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Мэй отказывается уходить в отставку

Лондон, 9 июня. Британский премьер Тереза Мэй не будет покидать свой пост. Как сообщили в пятницу со ссылкой на свои источники телеканалы Sky News и BBC, Мэй не собирается уходить в отставку, невзирая на то, что по итогам состоявшихся 8 июня досрочных выборов возглавляемая ею Консервативная партия потеряла парламентское большинство . 

По информации радиостанции LBC, в пятницу Мэй будет выступать с заявлением по итогам досрочных выборов в парламент. Как говорится в сообщении, премьер-министр Великобритании должна выступить с речью в 10.00 (12.00 мск).

Напомним, что на состоявшихся накануне досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек, что гарантировала Мэй победу.

 

#великобритания #тереза мэй
Тимур Румянцев
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