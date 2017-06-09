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Политика
Украина подсчитала ущерб от введения визового режима с Россией 

Украина подсчитала ущерб от введения визового режима с Россией 

9:50  9 Июня 2017
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Украина подсчитала ущерб от введения визового режима с Россией 

Киев, 9 июня. Введение визового режима с Россией будет стоить Украине 1,5–2 млрд гривен, что в долларовом эквиваленте составляет 57,5–75 млн.

Эти цифры озвучила представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко. Она подчеркнула, что это минимальные расчеты, поэтому целесообразность принятия такого решения находится под большим вопросом.

Украина подсчитала ущерб от введения визового режима с Россией 

О необходимости введения визового режима ранее говорил глава МИД Украины Павел Климкин. В России уже отреагировали на такую инициативу и оценку ее стоимости.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что затраты Украины будут гораздо больше, чем заявленные 75 млн долларов. Пострадают при этом не власти, а простые граждане страны, написал он на своей странице в Twitter.


 

#климкин #пушков #луценко
Кира Мирова
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