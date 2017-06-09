Лондон перестанет совать нос в дела России: Марков о выборах в Великобритании

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Вся Великобритания замерла. Совсем скоро премьер-министр Тереза Мэй выступит с важным заявлением, где прокомментирует итоги парламентских выборов, обрисует свое политическое будущее и дальнейшие планы по воплощению идеи Brexit. Но пока больше похоже, что королевство погружается в острый кризис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства. Мэй решила, что вести переговоры с Брюсселем по поводу выхода Великобритании из ЕС нужно с козырем в руке. Этим мощным козырем могло стать единство в политическом Лондоне. Но вот ведь какая штука: на выборах консерваторы не получили абсолютного большинства. Теперь парламент будет «подвешенным» — ни одна из ведущих партий не получит больше половины мандатов.

Такая ситуация сразу заставила экспертов заговорить о возможной отставке Мэй, которая не учла всех обстоятельств перед выборами. Возможно, последние террористические акты в Великобритании тоже сказались на результатах. Жители Соединенного королевства своими глазами увидели, что миграция — большое зло, которое может принести в их родное государство терроризм.

«Все же не думаю, что теракты сильно способствовали провалу консерваторов на выборах. Важно скорее, что никто не предлагает внятного выхода из этой ситуации. А итоги терактов как бы компенсируются. С одной стороны, консерваторы выступают за большее ограничение миграции, чем лейбористы, это идет в плюс злободневности их повестки. С другой стороны, консерваторы как действующее правительство несут большую ответственность. А это очень сильный минус», — комментирует специально для ФАН политолог Сергей Марков.

Получается, что результаты выборов могут отодвинуть на второй план намечавшиеся с ЕС переговоры по Brexit: сначала Лондон будет решать внутренние вопросы, а только потом заниматься внешней политикой.

«Тереза Мэй выступает, условно говоря, за умеренный Brexit, Борис Джонсон — за несколько более жесткий. Джереми Корбин и шотландские националисты — за такой «недоBrexit». Его смысл в том, что формально Великобритания может выйти, а фактически все договоренности говорят за то, что она останется. А может даже произойти ситуация, при которой начнутся новые переговоры. Тогда правительство добьется того, что большинство населения снова качнется в сторону выхода из ЕС. Придется провести позже еще один референдум. Если будет лейбористское и шотландское правительство, Британия может никуда и не выйти. Что будет дальше с правительством и королевством — никому не ясно», — продолжает Марков.

Возможно, сейчас британское общество будет требовать от Терезы Мэй какой-то серьезной программы по обеспечению безопасности. Но нестабильная политическая ситуация государству уже обеспечена. Сейчас премьер-министру точно не до Brexit. Миграционный вопрос волнует жителей Великобритании ничуть не меньше.

«Все эти британские голосования свидетельствуют о том, что британцы боятся будущего. Brexit был страхом перед будущим единой Европы, а сейчас мы увидели страх у шотландцев перед возможным выходом из королевства. Они даже не знают, за кого им голосовать. В этом смысле характерен полный провал Партии независимости Соединенного королевства, которая во многом была инициатором референдума по Brexit. Но та вроде бы победа привела их к сегодняшнему поражению. Важно то, что кризис в Британии — это благо для России. Теперь Лондон сможет начать заниматься своими делами и не будет много времени уделять борьбе с Россией и поддержке террористов в Киеве. Грубо говоря, не будет совать нос в чужие дела. Чем больше внутренних проблем, тем менее активна внешняя политика. Это аксиома», — резюмирует политолог.

В то же время, как сообщает Lenta.ru, Тереза Мэй гарантировала себе место в парламенте страны, набрав 37 тысяч голосов избирателей в своем избирательном округе Мейденхед. У лейбористов в парламент успешно прошел лидер партии Джереми Корбин. Который сразу же призвал премьер-министра уйти в отставку: результат инициированных ею парламентских выборов очень неблагоприятен для ее партии. Ее место может занять Борис Джонсон. Но давайте дождемся выступления Мэй.