Девочка задохнулась под Краснодаром из-за оставленной на ночь в спальне свечки

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Краснодар, 9 июня. Малолетняя девочка отравилась угарным газом из-за оставленной в спальне на ночь свечки, сообщили источники Федерального агентства новостей в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пятницу утром в поселке Таманском Краснодарского края погибла малолетняя девочка. О трагедии сообщила ее 30-летняя мама. В настоящее время стартовала доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, накануне вечером женщина как всегда уложила дочку спать. Рядом на телевизоре она оставила горящую свечку, после чего покинула квартиру. Когда она вернулась, девочка была уже мертва.

«Вернувшись спустя непродолжительное время, женщина обнаружила в помещении задымление и запах гари. Ее малолетняя дочь не подавала признаков жизни. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом», — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о другом похожем несчастном случае: трое дачников задохнулись газом в Красноярском крае.