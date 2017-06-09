Путин назвал телеканал «ТВ Центр» одним из лидеров российского телевещания

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Москва, 9 июня. Коллектив телекомпании «ТВ Центр», который в пятницу празднует 20-летний юбилей, получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Как отметил российский лидер, сотрудники «ТВ Центра» отличаются высоким профессионализмом.

Как говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля, компания вошла в число признанных лидеров отечественного телевещания. По мнению Путина, программы «ТВ Центра», рассказывающие об культурной, экономической и общественно-политической жизни столицы, пользуются особым вниманием зрителей.

Глава государства выразил уверенность, что востребованность и популярность телекомпании является результатом слаженного, компетентного труда ее сотрудников — профессионалов самого высокого уровня, досконально знающих и любящих свое дело.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Первый канал приобрел у американской компании кабельного телевидения Showtime права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews («Интервью с Путиным»).