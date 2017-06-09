ДНР: жители Саханки остались без света из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 9 июня. Село Саханка в Донецкой народной республике осталось без света из-за обстрелов со стороны ВСУ, заявили в администрации Новоазовского района ДНР.

Украинская армия открыла огонь по жителям ДНР в шесть утра 9 июня. Во время обстрелов повреждения получили линии электропередачи. В результате село Саханка оказалось полностью обесточено.

«Сейчас приступили к восстановительным работам», — рассказали представители поселковой администрации.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток 13 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.