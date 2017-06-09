Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп женщины с исколотыми руками обнаружил в своей квартире житель Петербурга

Труп женщины с исколотыми руками обнаружил в своей квартире житель Петербурга

9:32  9 Июня 2017  /обновлено: 9:34  09 Июня 2017
40

Труп женщины с исколотыми руками обнаружил в своей квартире житель Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июня. Обстоятельства смерти неизвестной женщины, скончавшейся в гостях у собутыльника, выясняют сотрудники петербургской полиции. Труп был найден в квартире одного из домов на севере города. На руках женщины обнаружили следы инъекций.

Как стало известно ФАН, тело обнаружено накануне около 11.20 в квартире дома на Коломяжском проспекте. На вид скончавшейся около 40-50 лет. Была одета в синие штаны и серую кофту. «Лежала в комнате, верхняя часть туловища на диване  головаповернута на бок, нижняя часть на полу, на руках имеются следы от инъекций. Признаков насильственной смерти нет», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружил проживающий в этой квартире безработный мужчина. Полицейским он рассказал, что эта женщина бездомная, с ней он познакомился на улице вечером 7 июня и привел в гости для совместного распития спиртного.  При этом он не знал имени погибшей. На следующий день утром, когда он зашел в комнату, то обнаружил, что она умерла. 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть