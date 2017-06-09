Труп женщины с исколотыми руками обнаружил в своей квартире житель Петербурга

В Избранное

Скопировать



Санкт-Петербург, 9 июня. Обстоятельства смерти неизвестной женщины, скончавшейся в гостях у собутыльника, выясняют сотрудники петербургской полиции. Труп был найден в квартире одного из домов на севере города. На руках женщины обнаружили следы инъекций.

Как стало известно ФАН, тело обнаружено накануне около 11.20 в квартире дома на Коломяжском проспекте. На вид скончавшейся около 40-50 лет. Была одета в синие штаны и серую кофту. «Лежала в комнате, верхняя часть туловища на диване головаповернута на бок, нижняя часть на полу, на руках имеются следы от инъекций. Признаков насильственной смерти нет», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружил проживающий в этой квартире безработный мужчина. Полицейским он рассказал, что эта женщина бездомная, с ней он познакомился на улице вечером 7 июня и привел в гости для совместного распития спиртного. При этом он не знал имени погибшей. На следующий день утром, когда он зашел в комнату, то обнаружил, что она умерла.