Новороссия сегодня: государственный терроризм на Украине, Киев признал расстрел городов Донбасса

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Донбасс, 9 июня. Киев готовит теракты, штабы АТО в школах, ВСУ сдают своих. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Геноцид Донбасса

Минувшие сутки не принесли ДНР и ЛНР долгожданного покоя. Бои, провокации со стороны украинских силовиков практически по всей линии фронта. Всего по территориям республик Донбасса были выпущены более шестисот снарядов и мин различного калибра.

Новой тенденцией в зоне так называемой АТО является целенаправленное разрушение силами ВСУ и нацгвардии объектов жизнеобеспечения на подконтрольных Киеву территориях. Цель подобных действий — получение Украиной «козырей» на важных внешнеполитических мероприятиях.

Так, за минувшие сутки украинские силовики провели обстрелы насосной станции вблизи населенного пункта Васильевка. Применялась артиллерия калибром 152-мм и 120-мм, а также минометы. Результат — повреждения линии электропередач и обесточивание станции, из-за чего прекратилась подача воды на пять фильтровальных станций. Четыре из них — на подконтрольной Киеву территории. Без воды могут остаться полтора миллиона человек, сообщают в донецком командовании.

Украинские СМИ на службе АТО

Разведка ВС ДНР сообщает о подготовке украинскими силовиками крупного теракта в период с 8 по 12 июня в подконтрольной ВСУ Авдеевке. Украинское командование осуществляет координацию иностранных и украинских СМИ, представители которых накануне были доставлены в город. С заранее подготовленных позиций планируется одновременно нанести удары по жилым кварталам города и по позициям ВС ДНР с целью вызвать ответный огонь. Для СМИ также оборудованы точки съемки.

Напомним, Авдеевка, как и ряд других подконтрольных Киеву городов, уже становилась мишенью украинских силовиков. Отработанная практика военно-политического руководства Украины с использованием террора против мирного населения свидетельствует о террористической модели государственного управления, а сами подготовленные и проведенные «мероприятия» такого рода являются актами государственного терроризма, считают в руководстве ДНР.

Пришкольные штабы АТО

В находящемся под контролем Киева поселке Расцвет Станично-Луганского района украинские силовики отобрали у местных жителей школу и здание поселкового совета с целью разместить в них штабы. Об этом рассказала местная жительница, сообщают в МВД ЛНР.

Подобные действия являются незаконными без решения военно-гражданской администрации, которая отсутствует, а действующим законом Украины об АТО вообще не предусмотрены. Тем более что режим военного положения на Украине не был введен.

Кроме того, статьей №9 вышеупомянутого закона вводятся дополнительные гарантии для реализации гражданами прифронтовых территорий конституционного права на получение образования.

Продам своих. Недорого

Сотрудник луганского областного военкомата за вознаграждение, сумма которого не называется, продал МВД ЛНР списки украинских контрактников, воюющих против народа Донбасса. Правоохранители ЛНР начали проверку по фактам причастности указанных в списках лиц к совершениям военных преступлений. В дальнейшем расследованиями по установленным фактам займутся генпрокуратура и МГБ ЛНР.

Украинский МТС заблокировал номера гуманитарной программы

В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса власти ДНР и ЛНР оказывают всю необходимую помощь и производят социальные и иные материальные выплаты людям с подконтрольных Украине территорий Донбасса. Количество обращений с каждым днем растет, а для некоторых граждан оказанная помощь порой становится единственным источником средств для выживания. Данные факты еще больше дискредитируют украинские власти в глазах простых людей, живущих на подконтрольных Киеву территориях.

С этими фактами связано и блокирование номеров гуманитарной программы сотового оператора Vodafone UA, имевшее место накануне. В ЛНР отмечают, что этот инцидент никак не отразится на работе программы, и подчеркивают, что Киев в очередной раз продемонстрировал людям свое истинное лицо.

Признание минобороны Украины

Ряд украинских СМИ распространили комментарий главного управления разведки минобороны Украины, в котором ведомство делает важную оговорку.

По «доброй» традиции в провокационных обстрелах и использовании мирного населения в качестве живого щита были обвинены вооруженные силы республик Донбасса. Далее цитируем украинские СМИ: «Противником все чаще применяется тактика, когда две и более крупнокалиберные огневые единицы, въехав в населенный пункт вблизи линии разграничения, наносят огневой удар по позициям сил АТО и отходят на безопасное расстояние, подвергая опасности гражданское население в случае ответного удара украинскими военными».

Мы не будем останавливаться на первой пропагандистской части об обстрелах, а обратим внимание на слова «…подвергая опасности гражданское население в случае ответного удара украинскими военными». Именно под таким предлогом наносятся целенаправленные удары по жилым кварталам мирных городов Донбасса с позиций ВСУ и нацгвардии, а для украинских СМИ это служит «оправданием» действий украинских силовиков.

Но, даже если допустить правдоподобность первой части сообщения украинской разведки, то получается, что украинские силовики со стопроцентной уверенностью знают, что бьют по жилым районам городов, оставляя мирное население Донбасса без крова, а в последнее время все чаще — без родственников и близких. Этот факт еще раз подтверждает политику государственного терроризма на Украине.