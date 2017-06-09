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Спорт
Китайцы предложили «Реалу» баснословную сумму за Роналду  

Китайцы предложили «Реалу» баснословную сумму за Роналду  

9:34  9 Июня 2017
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Китайцы предложили «Реалу» баснословную сумму за Роналду  

Москва, 9 июня. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил испанскому футбольному клубу «Реал» 200 млн евро за покупку нападающего Криштиану Роналду. 

Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на источник, китайцы готовы платить футболисту 120 млн евро в год. Однако, на какой стадии переговоры в настоящее время, не сообщается.

Источники издания сообщают, что руководство китайского клуба собирается вылететь в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом на следующей неделе.

Китайцы предложили «Реалу» баснословную сумму за Роналду  

Отметим, накануне сообщалось, что чемпион Франции по футболу «Монако» намеревается заполучить Криштиану Роналду за 180 млн евро.

#роналду #реал
Олеся Волкова
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