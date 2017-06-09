Китайцы предложили «Реалу» баснословную сумму за Роналду  

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Москва, 9 июня. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил испанскому футбольному клубу «Реал» 200 млн евро за покупку нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на источник, китайцы готовы платить футболисту 120 млн евро в год. Однако, на какой стадии переговоры в настоящее время, не сообщается.

Источники издания сообщают, что руководство китайского клуба собирается вылететь в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом на следующей неделе.

Отметим, накануне сообщалось, что чемпион Франции по футболу «Монако» намеревается заполучить Криштиану Роналду за 180 млн евро.