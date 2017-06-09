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Ученые обнаружили новый намек на «кометное» происхождение воды на Земле

Ученые обнаружили новый намек на «кометное» происхождение воды на Земле

14:33  9 Июня 2017
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Швейцарские ученые: Воду на Землю доставили кометы

Берн, 9 июня. Швейцарские ученые нашли еще одно подтверждение теории о внеземном происхождении воды. Согласно этим представлениям, ее на нашу планету могли занести кометы.

Исследователи провели изотопный анализ газов, которые находятся в хвосте кометы Чурюмова-Герасименко. Их состав и привел ученых к выводу о том, насколько существенным был вклад таких космических объектов в формирование и развитие Земли.

Швейцарские ученые: Воду на Землю доставили кометы

Они могли сталкиваться с ней не единожды на протяжении многих миллиардов лет и постепенно доставлять все новые соединения, пишет «Политэксперт».

Кира Мирова
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