Автомобиль перевернулся на дамбе в Кронштадте, один погибший

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Санкт-Петербург, 9 июня. Серьезное ДТП произошло в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга: автомобиль занесло на дороге и выбросило на камни, погиб один человек.

Как стало известно ФАН, авария случилась возле дамбы недалеко от Кронштадта. Так, Ford Mondeo, двигаясь по грунтовой дороге от первого Северного форта параллельно КАД в сторону Кронштадтского шоссе, занесло при обгоне и выбросило на камни. В результате автомобиль перевернулся. По предварительным данным, один человек скончался на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.