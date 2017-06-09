Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Автомобиль перевернулся на дамбе в Кронштадте, один погибший

Автомобиль перевернулся на дамбе в Кронштадте, один погибший

9:30  9 Июня 2017
59

Автомобиль перевернулся на дамбе в Кронштадте, один погибший

Санкт-Петербург, 9 июня. Серьезное ДТП произошло в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга: автомобиль занесло на дороге и выбросило на камни, погиб один человек.

Как стало известно ФАН, авария случилась возле дамбы недалеко от Кронштадта. Так, Ford Mondeo, двигаясь по грунтовой дороге от первого Северного форта параллельно КАД в сторону Кронштадтского шоссе, занесло при обгоне и выбросило на камни. В результате автомобиль перевернулся. По предварительным данным, один человек скончался на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

#дтп #петербург #кронштадт
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть