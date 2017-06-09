Голый лысый мужчина упал с седьмого этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 июня. В Санкт-Петербурге обнаружено тело голого мужчины, который, вероятно, упал с седьмого этажа, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

По словам очевидцев, обнаруженный мертвый лысый мужчина был без одежды. Его труп был найден около одного из домов в Невском районе Санкт-Петербурга. На вид погибшему было около 65 лет. Предполагается, что он упал с седьмого этажа.

Ранее сообщалось, что в одном из садоводств в Тихвинском районе Ленинградской области полицейские обнаружили погибшего мужчину с огнестрельными ранениями.