Захарова рассказала, кому США передали данные экспертизы по смерти Чуркина

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Москва, 9 июня. Результаты медэкспертизы по смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина переданы американской стороной его семье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По словам Захаровой, была проведена медэкспертиза. Полученные данные уже переданы его семье. Заключение о причине смерти от американской стороны имеет вдова дипломата. «Имеет не российская сторона, а его семья», — подчеркнула Захарова.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Пост постоянного представителя России при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года. Дипломата похоронили 24 февраля в Москве.