На каждый новый автомобиль в России приходится четыре поддержанных легковушки

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Москва, 9 июня. Эксперты подсчитали соотношение новых и подержанных легковых авто в России. Оказалось, что на каждую новую машину в России приходится четыре легковушки с пробегом.

Как отмечают специалисты агентства «Автостат», статистика по «вторички» в разных регионах РФ разная. Так, в Москве на первичный авторынок приходится 40% машин. А вот в Петербурге и Татарстане поддержанные авто покупают в два раза чаще. В Еврейской автономной области 54 поддержанных машин в 54 раза больше, чем новых.

При исследовании за основу были взяты данные продаж за первые четыре месяца 2017 года.

