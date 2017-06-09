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Происшествия
Mercedes врезался в дерево и загорелся в Ленобласти, водитель погиб

Mercedes врезался в дерево и загорелся в Ленобласти, водитель погиб

9:19  9 Июня 2017
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Mercedes врезался в дерево и загорелся в Ленобласти, водитель погиб

Санкт-Петербург, 9 июня. В Ленинградской области автомобиль Mercedes врезался в дерево. Водитель получил смертельные травмы и скончался.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел на 15 километре автодороги Песочное — Киссолово Всеволожского района Ленобласти. Так, по неустановленным причинам водитель иномарки совершил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля. Водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 

#дтп #ленобласть
Тимур Румянцев
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