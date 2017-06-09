Следствие рассматривает несколько версий гибели внучки Хрущева под колесами электрички

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В Москве электричка сбила внучку и приемную дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Об этом сообщили источники РИА Новости в полиции.

Известно, что трагедия произошла на станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги. 77-летняя Юлия Хрущева попала под поезд Внуково — Москва.

Тело Хрущевой было обнаружено спустя сутки после того, как ее сбила электричка.

Факт смерти женщины 1940 года рождения подтвердили в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, но подробности уточнять не стали. А вот в справочной службе столичной скорой помощи сообщили о кончине женщины с таким именем и возрастом.

«Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», — сказали там.

По данным ряда СМИ в настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

«По одной из версий, причиной гибели стало неосторожное поведение на железнодорожной платформе», — говорится в сообщении.

Однако не исключается и версия о суициде. В частности, на то, что следователи отрабатывает версию о том, что внучка Хрущева могла свести счеты с жизнью указали журналисты РЕН-ТВ.

Юлия Хрущева — дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева от первого брака. Мать Юлии Хрущевой — вторая жена Леонида Сергеевича Любовь Сизых.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в Москве. Когда началась война, ее бабушка, Нина Петровна Хрущева, эвакуируясь с тремя детьми в Куйбышев (сейчас Самара – Прим. ФАН), взяла с собой и невестку Любу с внучкой. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. Вскоре после этого по подозрению в шпионаже арестовали его жену Любу, мать Юлии. Четырехлетняя девочка осталась в Куйбышеве с Ниной Петровной. После этого Никита Хрущев удочерил девочку.

Как вспоминала сама Юлия, о том, что ее отец погиб на фронте, а настоящая ее мама живет и работает в Казахстане, она узнала лишь перед поступлением в МГУ.

«Нина Петровна рассказала мне об этом, чтобы я правильно заполнила анкету абитуриента. Через год, когда мне исполнилось 17, я встретилась с мамой», — цитирует ее издание «Факты и комментарии».

По словам женщины, супруга Никиты Хрущева, Нина Петровна была строгой, сдержанной, очень правильной.

«На ней было все: хозяйство, дети, школа. Думаю, что с мужем она советовалась лишь по глобальным вопросам и не дергала его по пустякам.К своим обязанностям жены и матери Нина Петровна относилась очень ответственно. Готовила, убирала, хорошо вышивала и многому меня научила, даже штопать, чего сейчас уже никто не делает. Мама (так как семья Хрущевых усыновила свою внучку, Юлия называла ее так – Прим. ФАН) всегда была собранной, энергичной. Когда жила уже одна в Жуковке — а Нина Петровна умерла в 84 года, — поддерживала в доме идеальный порядок», — вспоминала внучка первого секретаря ЦК КПСС.

Она также добавила, что ее дочь Нина какое-то время перед поступлением в университет жила вместе с прабабушкой и очень с ней подружилась.

«Отправляя дочку к Нине Петровне, я знала, что с ней будет все в порядке», — сказала она.

Юлия Хрущева всегда добавляла, что была безумно благодарна Никите Сергеевичу и Нине Петровне за все, «в том числе за строгость, царившую в нашем доме».

В августе 2016 года скончалась родная дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева – Рада Аджубей. Она умерла в больнице в возрасте 87 лет.

Дочь Никиты Хрущева от второго брака родилась в 1929 году в Киеве. В 1952 году она окончила МГУ, после чего работала журналистом. Еще будучи студенткой, она вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея, который затем был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия». Более 50 лет Рада Аджубей проработала в журнале «Наука и жизнь».

В 2007 году умер внук Никиты Хрущева — журналист газеты «Московские новости» Никита Хрущев. Он скончался от инсульта в московском госпитале имени Бурденко. Как отмечается в некрологе, с января 2007 года внук Хрущева работал в газете «Союзное вече» — Союзного государства России и Белоруссии.

Никита Хрущев состоял в двух браках. В первом у него родились сын Леонид и дочь Юлия, во втором — дочери Рада и Елена, сын Сергей.