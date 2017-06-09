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Происшествия
Жителя Ленобласти нашли застреленным в сарае

Жителя Ленобласти нашли застреленным в сарае

9:09  9 Июня 2017
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Жителя Ленобласти нашли застреленным в сарае

Санкт-Петербург, 9 июня. В одном из садоводств в Тихвинском районе Ленобласти полицейские обнаружили погибшего мужчину с огнестрельными ранениями. 

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, накануне около половины восьмого утра в полицию поступило сообщение, что в сарае в садоводстве Кайвакса Тихвинского района Ленобласти найден труп мужчины, 1979 года рождения, с огнестрельным ранением.

Вместе с полицейскими на место происшествия выехали сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

#ленобласть
Олеся Волкова
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