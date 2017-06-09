Визит дамы: Грибаускайте обсудит с Порошенко минские соглашения. Колонка Олега Денежки

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Президент Литвы нанесет визит на Украину, где встретится с ее лидером. Официальная цель визита — открытие дней Литвы на Украине. Место парадоксальное — Харьков. Повестка дня еще более ошеломляющая: обсуждение минских соглашений и встреча с ветеранами АТО.

При этом, что примечательно, Даля Грибаускайте, понимая всю глупость обсуждения с Украиной даже отдаленных перспектив безнадежного дела, именно эти вопросы обсуждать не собирается. Ну о чем тут говорить? У украинской стороны, если им правду сказать, будет истерика, а если сказать сладкую ложь, так потом от них не отвяжешься. Начнут обвинять в предательстве: вы, мол, нам обещали.

А ведь майдан-то не за минские соглашения стоял, а как раз за безвиз, ЕС и НАТО. Обещали много и вкусно, а главное — быстро и в кратчайшие сроки. Вы только поболее друг дружку поубивайте — и экономику убейте. Но от всех эти обещаний ныне осталась только дырка от бублика и безвизовый туристический въезд с жесточайшими требованиями. Вместо шенгенской тридцатидолларовой визы — злой взгляд пограничника и реальная возможность быть завернутым взад на границе.

Но главное — почему минские соглашения будут обсуждаться со страной, к этим соглашениям даже отдаленно отношения не имеющей?

Литва — страна выдающаяся и авторитетная. Будем справедливы, Великое княжество Литовское было мощным конфедеративным государством, которое претендовало на лидерство в Восточной Европе. Это XIV-XV века, когда германские королевства, княжества и герцогства представляли собой лоскутное одеяло, а у Франции государственность только начиналась, Жанны Д'Арк не было еще и в проекте, а на французский престол претендовали английские короли.

В этот период литовские князья из династии Гедиминовичей вели тяжелую борьбу с Тевтонским орденом и разбили его в 1410 году в Грюнвальдской битве объединенными войсками Великого княжества Литовского и Королевства Польского при поддержке смоленских полков.

Позже Польское и Литовское государства заключили в 1569 Люблинскую унию и претендовали на господство во всей Европе. Однако непомерный польский гонор довольно быстро это государство прикончил в ходе польской интервенции в России.

Сейчас Литва довольствуется остатками былого величия. На деле же — менее трех миллионов человек, большинство из которых свиньям хвосты крутят, разрушенная экономика, потерянный экспорт на российский рынок. И строительство двухметровой стены на границе с РФ. Понятно, у кого учились. У тех же, к кому теперь приехали советы давать в области, к которой отношения не имеют ни малейшего.

Вот и возник у меня вопрос: а почему на местечковое культурное мероприятие приезжает целый литовский президент? Причем в далеко уже не первый город Украины, где живет всего 100 литовцев, и даже посольства Литвы нет, а только консульство? Не министр культуры, не писатели и художники, а президент? И с такой странной повесткой?

И тут я все понял. Обезьянничание Владимиру Владимировичу и французскому президенту. Вот только Харьков — далеко не Париж, а выставки народных литовских промыслов и реклама туризма в Литве — это не выставка Эрмитажа в Версале.

И начиналось все, наверное, так…

Петя Порошенко, великовозрастный мальчик, отданный три года тому назад в ученье к ЕС, этой майской ночью не ложился спать. Он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.

«Милая бабушка Даля Грибаускайте! Пишу тебе письмо. Поздравляю с днями Литвы на Украине и желаю вам всего от господа бога. Нету у меня теперь ни НАТО, ни ЕС, сирота я круглая, только вы одна и остались. А вчерась мне была выволочка. Хозяева G7 выволокли меня за волосья на двор и отчесали шпандырем за то, что не выполняю я минских соглашений. А я их просто с конца выполнял, с передачи контроля над границей и выборов. А меня за это ими в морду стали тыкать и до сих пор тычут, спаса никакого нет, приезжайте вы ради бога, присоветуйте, что делать…», — написал он.

Прочитав письмо, Грибаускайте всплакнула и решила к бедному мальчику ехать. Но вот что советовать ему, она понятия не имела.

На месте бабушку Далю встречали радушно, с хлебом и солью. «Могли бы и чего повкуснее, бедненько», — подумала бабушка Даля. Пошатавшись по Харькову и насмотревшись на заброшенные предприятия и шикарные рестораны с соляриями, решено было приступить к делу. Делегации сели за широким столом в предвкушении умных советов и вкусного фуршета.

— Ну, что посоветуете, бабушка Даля? Как мне эти соглашения-то окаянные выполнять? С хвоста аль с головы? — запричитал мальчик Петя.

Даля Грибаускайте стала в задумчивости что-то рассматривать на плохо оштукатуренном потолке. И вдруг лицо ее просияло.

— Да так и выполняйте! — торжественно произнесла бабушка Даля.

— С хвоста? — растерялся мальчик Петя.

— Да никак! — воскликнула президент Литвы.

— Да мы так и выполняем, — промямлил Петя.

— Вот и продолжайте. Но денег не дадим.

Вот и остается Украине довольствоваться бессмертным: «Я вам дам больше, чем деньги. Что? Гораздо лучше. Я вам дам совет». А советы — это как раз то, чего не хватает Украине. Ну, еще и велосипед. Чтобы она не такая злая была.

Но велосипед только за наличные.