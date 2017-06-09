Советы постороннего: Ольга Туханина о цветных революциях экономиста Иноземцева

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Владислав Иноземцев, российский экономист, социолог и политический деятель, как характеризует его Википедия, опубликовал в интернет-издании «Газета.ру» весьма примечательную колонку. Озаглавлена она «Мы просто не умеем их готовить», с подзаголовком «Почему в России так не любят цветные революции».

Казалось бы, что можно прочесть в тексте с таким названием, если он написан статусным либералом? Наверное, о том, что не так страшен черт, как его малюют, что народы имеют право на восстание, что целый ряд цветных революций не привел ни к чему плохому, а только к хорошему.

Но все оказалось совсем не так.

Дары данайцев

Господин Иноземцев — вовсе не какая-нибудь мелочь с «Эха Москвы». О таких вещах пусть Леонид Волков пишет. Иноземцев же неожиданно подходит к вопросу совсем с другой стороны. Он говорит о том, что у властей России цветные революции в соседних странах вызывают раздражение исключительно потому, что Россия сама не овладела искусством такие революции устраивать.

Эксперт никак не отрицает факта вмешательства Соединенных Штатов во внутреннюю политику других государств. Наоборот, с видимым удовольствием перечисляет все случаи подобных вмешательств. Не скрывает он и того, что далеко не всегда Штатам удавалось обходиться без прямой военной интервенции. Вывод Иноземцева прост: США умело пользуются государственными переворотами как собственным инструментом влияния. А вот мы ничем похожим похвастаться не можем.

Иноземцев пишет: «Политика поддержки режимов, выбиравших в 1960-е и 1970-е гг ориентацию на построение «социализма», проводилась Москвой вполне осознанно, но ни один режим такого рода не был реально создан советскими усилиями. Революции, восстания и гражданские войны на Кубе и в Никарагуа, в Эфиопии и Анголе, перевороты в Ливии и Египте — все эти события произошли без советского участия, а большинство стали неожиданными для Кремля».

То есть, Советский Союз всегда следовал за событиями, а не формировал их, как это делали Соединенные Штаты. По мнению автора, именно поэтому как Советский Союз, так и современная Россия постоянно проигрывали на геополитической арене. Вместо того, чтобы выращивать собственную пророссийскую оппозицию, Россия всегда делает ставку на действующую власть, даже если ее рейтинг внутри собственной страны приближается к нулю.

Читаешь такое и глазам своим не веришь. Неужели текст написан условным либералом, а не условным патриотом? Ведь именно от нашей патриотической общественности мы то и дело слышим стенания по поводу слабости нашей мягкой силы. Из-за этого мы периодически теряем какую-нибудь очередную страну. То потеряли Грузию, потом с треском потеряли Украину, теперь ушла от нас Черногория. Следует прямо сейчас брать пример с Америки, действовать и выделять деньги, выделять деньги и действовать. А можно, наверное, просто выделять деньги, а действовать они будут уже сами.

Можно сказать, ничего удивительного в таком странном сближении взглядов участника форума оппозиции в Вильнюсе господина Иноземцева и целого ряда наших патриотических депутатов нет. Это же все лежит на поверхности. Мы проигрываем!!

Однако, недаром древние советовали бояться данайцев, даже дары приносящих. В полной мере относится это и к советчикам-либералам. Ведь господин Иноземцев открыто называет присоединение Крыма аннексией, на всех площадках именует современную политику Кремля наглой и агрессивной. А с другой стороны, тут же, этим же языком, советует активнее вмешиваться в чужие дела. Как будто нас и без того мало в этом обвиняют.

Сначала наши либералы при любой попытке заимствовать что-нибудь полезное на Западе смеются, закатывают глаза, саркастически говорят о карго-культе. И тут же с важным видом советуют, как в известном анекдоте, мышкам стать ежиками.

Без копейки наших денег

На этом пути советчикам приходится много передергивать, с большей или меньшей степенью изящности. К примеру, Иноземцев упрекает Кремль, что тот делал ставку на Эдуарда Шеварднадзе тогда, когда надо было договариваться с Михаилом Саакашвили. «Затем Кремль активно поддерживал Абашидзе в Аджарии и приютил его после восстановления грузинского суверенитета над Батуми».

Все это дела давно минувших дней, читатели вряд ли вспомнят, как все тогда было. На самом деле, как раз тогда Кремль, в надежде договориться с Саакашвили, преподнес ему Батуми на блюдечке. Никаких военных действий, ничего. И что же получил в ответ? Целый ряд наглых провокаций — в полном соответствии с пословицей «дай палец — всю руку откусит». В результате все кончилось «тремя восьмерками».

На тот момент Россия, опять же, могла бы последовать примеру США. Войти в Тбилиси, поймать и судить Мишико, посадить в Грузии свою марионетку и держать там свой воинский контингент. Тратить, тратить и тратить жизни, деньги и ресурсы. Вместо этого никто Тбилиси брать не стал. В итоге Саакашвили все равно не усидел на своем троне, провокации прекратились, а о благосостоянии народа Грузии и его революционных настроениях голова болит у кого угодно, но только не у нас.

Упоминает Иноземцев и Молдавию. Там мы, по его словам, тоже повели себя неправильно, тоже потеряли всякое влияние. Да, наверное. Но почему-то в Молдавии на выборах выиграл Игорь Додон, который сегодня ужом вертится, пытаясь наладить старые связи с Россией. Из Москвы буквально не вылезает. А навстречу ему особо никто и не идет.

Программа «внутренний рынок в обмен на поцелуи» закрыта и больше не работает. Посмотрим сначала, что будет дальше. А ведь, казалось бы, у Молдавии есть все, о чем только можно мечтать: и евроассоциация, и безвизовый въезд в Европу, и большие друзья в Румынии. Но вот евроинтеграторы на прямых выборах проигрывают — без копейки наших денег. Отчего же так происходит?

Так говорил Иноземцев

Вряд ли господин Иноземцев желает нынешней российской власти добра. Он — один из ярких противников Владимира Путина. Как и многие другие либералы, он выступает за полное вхождение России в современную Европу, включая вступление в НАТО, словно такое возможно в принципе.

В январе 2015 года Иноземцев писал: «Ошибки 90-х надо исправлять, и первым шагом должно стать предоставление тем, кто хочет присоединиться к Западу, шанса начать это движение. Когда Украина попадет в европейскую семью, народ России захочет за ней последовать — и намного быстрее, чем кто-то может сейчас себе представить».

Это было написано уже после погрома в Одессе, после обстрела Луганска. После того, как народ России увидел, на каком аркане тащат не желающих в эту самую пресловутую европейскую семью.

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Сегодня настроение Иноземцева более пессимистично, чем два года назад. На форуме в Вильнюсе он сказал: «Мой прогноз достаточно скептичен. Ближайшие несколько лет для режима будут устойчивыми, население все больше привыкает к той авторитарной системе, которую мы имеем, она достаточно гибка, и с точки зрения системы управления, и с точки зрения воздействия на общество. Она достаточно хорошо сочетает кнут и пряник, и тот даже не раскол, а просто полный разброд, который существует на оппозиционном крае политического спектра, показывает, что, в принципе, власти бояться особо нечего, кроме своих собственных безумных шагов, начиная с очередной агрессии против какого-нибудь Казахстана и кончая «выдающимися» программами типа сноса половины зданий в Москве».

Так Иноземцев говорил в Вильнюсе. А в последней колонке он пишет: «В Казахстане никто не может прогнозировать, что случится после ухода Назарбаева, — но с высокой степенью уверенности можно утверждать, что пророссийских политиков в республике нет вообще».

Не находите это забавным? Своим сторонникам г-н Иноземцев сообщает, что им рассчитывать не на что, кроме какого-нибудь безумия властей вроде агрессии против Казахстана. А властям тут же советует подобные агрессивные действия совершить, начиная выращивать «пророссийских политиков» прямо под носом у Назарбаева, который, надо сказать, еще никуда не ушел.

Не сомневаюсь, если указать эксперту на это противоречие, он сразу же объявит, что есть большая разница между силой мягкой и силой военной. Это, конечно, манипуляция, потому что никакой разницы между двумя этими силами нет. Если пляски на площади приводят к нужному результату — хорошо. Если не приводят, то появляются снайперы. А если и снайперов не хватает, то возникают бесполетные зоны с ковровыми бомбардировками сил добра.

Что такое многополярность

Все это прямо противоречит концепции внешней политики, которую наша страна проводит многие годы и называет «многополярностью». Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. А тогда, когда нас вынуждают к этому, стараемся минимизировать свое влияние. Надо сказать, что такая политика приносит плоды. Это не мы теперь купируем речи американского президента. Это на американских каналах цензурируют нашего.

Советский Союз уже пробовал играть в эту игру и надорвался. Наша политика сейчас заключена в асимметричных ответах. Надо же, от нас разбегаются союзники. Вспомните хорошо, кто является союзником Китая. Долго будете перечислять? А сотрудничать с Китаем хотят все. Много ли союзников есть у Индии? А у Бразилии? Подавляющее большинство стран мира обходится без них. Система вассалитета, построенная США, — это исключение, а не правило.

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Сегодня наши западные партнеры, взвинчивая градус антироссийской истерии, буквально мечтают о том, чтобы им, наконец, начали отвечать в их же духе. На Западе мечтают о возвращении советской риторики. Иначе все труднее объяснять своему обществу, почему режим в России является врагом номер один, а режим Саудовской Аравии, допустим, врагом не является, а является другом. Трудно объяснить своему бизнесу, почему тот должен терять деньги и перспективные рынки. Как обществу, так и бизнесу Запада глубоко чихать и на войну в Йемене, и на события в Крыму.

Вранье западных СМИ становится нестерпимым, его замечают уже и самые лояльные граждане. А попытка современного Рима контролировать все новые и новые территории сталкивается с невозможностью такой контроль обеспечивать в отсутствие биполярного мира. Каждая страна, которая якобы нами потеряна, означает возвращение части ресурсов оттуда на родину. Это называется: время работает на нас.

Так будет и дальше, если власть не последует советам дружелюбного ей господина Иноземцева. К сожалению, вероятность этого не нулевая.