Певица Дайнеко поймала мужа на измене с близкой подругой

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Москва, 9 июня. Певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам в Instagram о том, что ее близкая подруга строит отношения с ее супругом.

Артистка спросила у своих подписчиков, как назвать близких подруг, которые встречаются с женатыми мужчинами. Как оказалось, певица имеет в виду мужа Дмитрия Клеймана. Пара рассталась, но еще не оформила официальный развод.

Однако еще законный супруг певицы уже появился на фотографиях с двумя неизвестными девушками. Дайнеко призналась, что ее подруга стала строить отношения с Клейманом.

В январе этого года Дайнеко сообщила в социальных сетях о том, как едва не закрыла своего ребенка в автомобиле в 20-градусный мороз.