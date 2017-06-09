Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Певица Дайнеко поймала мужа на измене с близкой подругой

Певица Дайнеко поймала мужа на измене с близкой подругой

9:31  9 Июня 2017
75

Певица Дайнеко поймала мужа на измене с близкой подругой

Москва, 9 июня. Певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам в Instagram о том, что ее близкая подруга строит отношения с ее супругом.

Артистка спросила у своих подписчиков, как назвать близких подруг, которые встречаются с женатыми мужчинами. Как оказалось, певица имеет в виду мужа Дмитрия Клеймана. Пара рассталась, но еще не оформила официальный развод.

Однако еще законный супруг певицы уже появился на фотографиях с двумя неизвестными девушками. Дайнеко призналась, что ее подруга стала строить отношения с Клейманом.

Певица Дайнеко поймала мужа на измене с близкой подругой

В январе этого года Дайнеко сообщила в социальных сетях о том, как едва не закрыла своего ребенка в автомобиле в 20-градусный мороз.

#дайнеко
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть