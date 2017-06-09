Провал консерваторов: правящая партия Британии лишилась парламентского большинства

В Избранное

Скопировать

Лондон, 9 июня. Консерваторы в этот раз не получат большинства мест в парламенте Британии. Подсчет голосов после прошедших выборов еще не завершен, но уже ясно, что правящая партия сдала позиции.

В новом парламенте у нее будет лишь 306 мест против 330, которые были ранее. Но хватило бы и 326, чтобы перевес был на ее стороне. Однако очевидно, что такого не случится, хотя это лишь предварительные данные.

Согласно имеющейся на этот час информации, лейбористы отвоевали себе 258 мест, националисты из Шотландии — 34, либерал-демократы получили 12. Еще 21 мандат поделят между собой оставшиеся партии.