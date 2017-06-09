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Политика
Провал консерваторов: правящая партия Британии лишилась парламентского большинства

Провал консерваторов: правящая партия Британии лишилась парламентского большинства

9:07  9 Июня 2017
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Провал консерваторов: правящая партия Британии лишилась парламентского большинства

Лондон, 9 июня. Консерваторы в этот раз не получат большинства мест в парламенте Британии. Подсчет голосов после прошедших выборов еще не завершен, но уже ясно, что правящая партия сдала позиции.

В новом парламенте у нее будет лишь 306 мест против 330, которые были ранее. Но хватило бы и 326, чтобы перевес был на ее стороне. Однако очевидно, что такого не случится, хотя это лишь предварительные данные.

Провал консерваторов: правящая партия Британии лишилась парламентского большинства

Согласно имеющейся на этот час информации, лейбористы отвоевали себе 258 мест, националисты из Шотландии — 34, либерал-демократы получили 12. Еще 21 мандат поделят между собой оставшиеся партии.

Кира Мирова
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