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Адвокат уговорил Трампа не отвечать на заявления Коми через Twitter

Адвокат уговорил Трампа не отвечать на заявления Коми через Twitter

9:10  9 Июня 2017
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Адвокат уговорил Трампа не отвечать на заявления Коми через Twitter

Вашингтон, 9 июня. Адвокат американского президента Марк Касовиц убедил Дональда Трампа не использовать свой аккаунт в Twitter в ответ на заявления бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми, которые выступил в сенате ранее.

По словам бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, являющимся близким знакомым Трампа, «лучшее, что можно сказать (на выступление Коми), это ничего не сказать».

«Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — отметил он.

Источник из Белого дома рассказал, что Касовиц убедил американского президента, что будет защищать его достаточно агрессивно.

Напомним, в ходе публичных слушаний в сенате экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что администрация Дональда Трампа распространяла ложь и клевету против него лично и агентов ФБР в целом. Он также отметил, что американский лидер требовал «оставить в покое» его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвинили в связях с Россией.

 

 

#сша #трамп #фбр #коми
Тимур Румянцев
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