Понять-простить: изнасилованная Полански женщина попросит закрыть дело

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Лос-Анджелес, 09 июня. Изнасилованная 40 лет назад режиссером Романом Полански Саманта Геймер попросит американский суд закрыть дело.

Как сообщают «Известия», жертва давнего насилия давно просит органы прекратить дело, не беспокоить ее и оставить в покое знаменитого кинодеятеля, который уже принес Геймер свои извинения.

«Саманта Геймер придет в суд вместе со своим мужем, потому что она устала от этого дела, которое длится 40 лет. Она хочет, чтобы это закончилось», — рассказал журналистам адвокат Полански Гарланд Браун.

Напомним, что знаменитый режиссер в 1977 году в США был признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Тогда Полански совершил сделку со следствием, но опасаясь, что она будет отменена, бежал в Европу.