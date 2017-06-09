Deutsche Bank отказался предоставить информацию о финансах Трампа

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 9 июня. Американские конгрессмены получили официальный ответ на запрос, направленный в Deutsche Bank.

Банк, ссылаясь на закон о защите конфиденциальных данных, попросил уважать правила и отказался предоставлять информацию о финансовых операциях президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

С просьбой о выдаче данных обратились пять человек — конгрессмены-демократы. Они хотели знать, причастна ли Россия к кредитам, которые брал Трамп для операций с недвижимостью.

Банк уточнил, что для получения таких сведений недостаточно запроса от нескольких членов Конгресса, необходима поддержка всего парламентского комитета. А она на сегодняшний день не может быть обеспечена — республиканцы отказываются поддержать интерес своих коллег-демократов.