Путина и Абэ познакомят с концепцией развития Владивостока на Третьем ВЭФ

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Владивосток, 9 июня. Перспективы реализации проекта по созданию комфортной городской среды во Владивостоке обсудили губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми, сообщает пресс-службу краевой администрации.

Стороны готовы будут представить концепцию развития Владивостока уже в сентябре, на Третьем Восточном экономическом форуме. Президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ покажут видео, в котором представят мастер-план, касающийся функционального развития Владивостока, и несколько отдельных модельных проектов.

Миклушевский предложил включить в команды проектов представителей с японской стороны, «чтобы работа была не от встреч к встречам, а ежедневной».

Глава региона также добавил, что все проекты по созданию комфортной городской среды должны быть взаимосвязаны с комплексным планом развития Владивостока. Речь идет о проектах парковых зон, японского сада, автостоянок, об установке «умных» светофоров и строительстве кольцевой автодороги. Отдельное внимание будет уделено развитию острова Русский.