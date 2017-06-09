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Весь мир
Стало известно, когда отправится первый чартер из Японии в Южные Курилы

Стало известно, когда отправится первый чартер из Японии в Южные Курилы

8:24  9 Июня 2017
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Стало известно, когда отправится первый чартер из Японии в Южные Курилы

Токио, 09 июня. Первый за всю историю отношений между Россией и Японией чартерный рейс отправится из страны восходящего солнца в Южные Курилы 18 июня.

Как сообщают «Известия», первый полет стартует с Хоккайдо: сначала воздушный лайнер направится на Кунашир, а после вылетит на Итуруп. Однодневная поездка закончится возвращением самолета в Японию с Кунашира.

По предварительным прогнозам пассажирами первого чартерного рейса из страны восходящего солнца на Южно-Курильские острова станут бывшие жители Кунашира и Итурупа
 

#россия #япония
Константин Терехов
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