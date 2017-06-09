Утечка кадров: российские летчики массово переходят на работу в страны Азии

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Москва, 9 июня. Российские авиакомпании за 2,5 года потеряли свыше 300 высококвалифицированных сотрудников: командиров воздушных судов и инструкторов.

Все они предпочли устроиться на работу в страны Азии. Еще 400 человек находятся в стадии оформления. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».

Издание пишет, что причиной такой массовой утечки кадров являются более выгодные условия труда, которые предлагают иностранные компании и не могут обеспечить летчикам на родине.

Например, в Китае пилотам платят до 25 тысяч долларов в месяц, а это в четыре раза больше, чем в России. Кроме того, отпуск там длится 96 дней, российские же компании обещают 70.



