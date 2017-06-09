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Общество
Мечты сбываются? Бузова рассказала, что хочет дуэт с Киркоровым

Мечты сбываются? Бузова рассказала, что хочет дуэт с Киркоровым

8:03  9 Июня 2017
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Мечты сбываются? Бузова рассказала, что хочет дуэт с Киркоровым

Москва, 09 июня. Одухотворенная возможным предстоящим дуэтом с фриком Зверевым Ольга Бузова уже мечтает спеться с самим Киркоровым.

О своих грезах светская дива, а также начинающая певица, рассказала в эфире телеканала РЕН – журналисты поймали телеведущую на ковровой дорожке премии Fashion People Awards 2017.

«Мы в последние время так часто с Киркоровым встречаемся, что я уже думаю, что это судьба. Я мечтаю о возможном дуэте, а обычно, о чем подумала Бузова, становится реальностью», — довольно скромно рассказала Бузова о своих планах-мечтах.

#ольга бузова
Константин Терехов
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