Мечты сбываются? Бузова рассказала, что хочет дуэт с Киркоровым
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Москва, 09 июня. Одухотворенная возможным предстоящим дуэтом с фриком Зверевым Ольга Бузова уже мечтает спеться с самим Киркоровым.
О своих грезах светская дива, а также начинающая певица, рассказала в эфире телеканала РЕН – журналисты поймали телеведущую на ковровой дорожке премии Fashion People Awards 2017.
«Мы в последние время так часто с Киркоровым встречаемся, что я уже думаю, что это судьба. Я мечтаю о возможном дуэте, а обычно, о чем подумала Бузова, становится реальностью», — довольно скромно рассказала Бузова о своих планах-мечтах.
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