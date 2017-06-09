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Технологии
Система московского каршеринга пополнится кабриолетами

Система московского каршеринга пополнится кабриолетами

8:03  9 Июня 2017
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Система московского каршеринга пополнится кабриолетами

Москва, 9 июня. В ближайшие несколько месяцев автопарк системы каршеринга в Москве увеличится на 400 машин. Среди них будут и кабриолеты Smart fortwo Turbo, говорят в организациях, где предоставляют услуги по аренде автомобилей.

Система московского каршеринга пополнится кабриолетами

Сегодня в российской столице на этом рынке представлено пять операторов: «Делимобиль», Anytimecar, Car5,  BelkaCar и YouDrive. В самой системе зарегистрировано свыше 500 тысяч человек.

Московский градоначальник Сергей Собянин запустил систему каршеринга в главном городе России почти два года назад  — в сентябре 2015 года.

#собянин
Кира Мирова
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