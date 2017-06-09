Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Трое дачников задохнулись газом в Красноярском крае

Трое дачников задохнулись газом в Красноярском крае

7:58  9 Июня 2017  /обновлено: 7:59  09 Июня 2017
70

Трое дачников задохнулись газом в Красноярском крае

Красноярск, 9 июня. Обстоятельства гибели трех человек в садовом товариществе Красноярска выясняют сотрудники правоохранительных органов. Погибшие были обнаружены накануне вечером в одном из частных домов. Предварительная причина смерти – угарный газ.

По предварительным данным, двое мужчин и женщина приобрели для дачного дома бензогенератор. Они установили его в подвальном помещении, но в ходе монтажа допустили ошибки. Они начали выпивать, когда запустили генератор. После запуска генератора в помещении распространился угарный газ, которым все присутствовавшие и отравились. 

Все трое при обнаружении находились в подвальном помещении, следов насильственной смерти не обнаружено. В ближайшее время будет проведена экспертиза для подтверждения первоначальной версии гибели людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть