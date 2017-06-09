Трое дачников задохнулись газом в Красноярском крае

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Красноярск, 9 июня. Обстоятельства гибели трех человек в садовом товариществе Красноярска выясняют сотрудники правоохранительных органов. Погибшие были обнаружены накануне вечером в одном из частных домов. Предварительная причина смерти – угарный газ.

По предварительным данным, двое мужчин и женщина приобрели для дачного дома бензогенератор. Они установили его в подвальном помещении, но в ходе монтажа допустили ошибки. Они начали выпивать, когда запустили генератор. После запуска генератора в помещении распространился угарный газ, которым все присутствовавшие и отравились.

Все трое при обнаружении находились в подвальном помещении, следов насильственной смерти не обнаружено. В ближайшее время будет проведена экспертиза для подтверждения первоначальной версии гибели людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.