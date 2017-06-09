Число россиян в федеральных тюрьмах США снижается

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Вашингтон, 09 июня. В течение 2017 года число жителей России, заключенных в федеральные тюрьмы США, снизилось.

Как сообщает RT, на данный момент в местах лишения свободы, подведомственных Федеральному бюро тюрем (ФБТ), содержится 54 россиянина. Перед новым годом таковых было 57, еще годом ранее – 45.

Впрочем, это далеко не полные показатели – ФБТ не ведет статистику граждан РФ, содержащихся под стражей в других федеральных ведомствам и исправительных учреждениях, находящихся в ведомстве штатов и властей местного уровня.

На данный момент, пожалуй, самые знаменитые россияне, находящиеся в застенках ФБТ — летчик Константин Ярошенко, приговоренный в 2011 году к 20-летнему сроку и Виктор Бут, которого тогда же приговорили к 25 годам лишения свободы.