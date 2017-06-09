Apple запустила в массовое производство смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus
Вашингтон, 9 июня. Компания Apple готовится представить покупателям свои новые флагманы, смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus уже запущены в массовое производство.
#iPhone8 & #iPhone7SPlus— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) June 7, 2017
Latest drawings. Mass Production Started.
Three new iPhones this year. pic.twitter.com/sm3b5agkms
Эта информация стала известна после сообщения, которое опубликовал на своей странице в Twitter латвийский блогер Бенджамин Гескин. Он выложил в Сеть чертежи, которые, уверяет он, дают точное представление о параметрах гаджетов.
#iPhone8 Running #iOS11— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) June 8, 2017
Full gallery here https://t.co/frZAa0dntI pic.twitter.com/zJpRk75IcA
Поклонникам «яблок» остается ждать совсем немного. Новые смартфоны должны поступить в продажу в начале будущей осени.