Apple запустила в массовое производство смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus 

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Вашингтон, 9 июня. Компания Apple готовится представить покупателям свои новые флагманы, смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus уже запущены в массовое производство.

Эта информация стала известна после сообщения, которое опубликовал на своей странице в Twitter латвийский блогер Бенджамин Гескин. Он выложил в Сеть чертежи, которые, уверяет он, дают точное представление о параметрах гаджетов.

Поклонникам «яблок» остается ждать совсем немного. Новые смартфоны должны поступить в продажу в начале будущей осени.