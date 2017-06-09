Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР 13 раз
Луганск (ЛНР), 09 июня. Киевские силовики на протяжении последних суток 13 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.
Как сообщает народная милиция ЛНР, погибших и пострадавших среди личного состава и мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ, к счастью, нет. Также нет данных об уроне инфраструктуры республики.
В течение последних 24 часов чаще всего под обстрелы ВСУ попадали окрестности Первомайска (4 раза) и Калиновки (2 раза). Кроме того, огонь велся по населенным пунктам Хорошее, Пришиб, Калиново, Лозовое, Красный Яр, Березовское и Кировск.
Киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали артустанови 152-мм и 122-мм, стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 82 и 120 мм, а также станковые противотанковые, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.