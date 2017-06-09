Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР 13 раз

В Избранное

Скопировать

Луганск (ЛНР), 09 июня. Киевские силовики на протяжении последних суток 13 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщает народная милиция ЛНР, погибших и пострадавших среди личного состава и мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ, к счастью, нет. Также нет данных об уроне инфраструктуры республики.

В течение последних 24 часов чаще всего под обстрелы ВСУ попадали окрестности Первомайска (4 раза) и Калиновки (2 раза). Кроме того, огонь велся по населенным пунктам Хорошее, Пришиб, Калиново, Лозовое, Красный Яр, Березовское и Кировск.

Киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали артустанови 152-мм и 122-мм, стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 82 и 120 мм, а также станковые противотанковые, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.