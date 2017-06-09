Популистские меры: политолог объяснил зачем Украина пугает Россию введением виз

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Министерство иностранных дел Украины готово выполнить все необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в эфире телеканала «112 Украина».

«Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — сказал он.

Климкин добавил, что «даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ» Украине мало.

«Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — отметил министр

Напомним, что с подачи партии «Народный фронт» в Раде вновь заговорили о введении визового режима с Россией. В депутаты фракции призвали украинский парламент рассмотреть законопроект о процедуре введения виз для россиян. При этом подчеркивается, что нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

В Кремле в ответ на это заявили, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на гипотетический ввод Украиной визового режима с нашей страной.

«Когда нас сейчас всерьез на Украине обвиняют во всех смертных грехах, оправдывают путчистов, которые свергли законного президента Украины, когда на нас льется поток грязи, когда российских артистов, деятелей культуры называют персонами нон грата, когда говорят о введении визового режима с Россией… Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» – сказал он.

Вопрос о введении визового режима с Россией уже всплывал в украинском парламенте в октябре 2016 года. В ответ на предложение спикера Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса, замглавы крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с Россией.

Гончаренко отметил, что МИД Украины считает — отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Политолог Андрей Петров, комментируя Федеральному агентству новостей заявление главы МИД Украины о готовности к введению визового режима с Россией заметил, что видимо на Украине есть «особый день высказываний о стране-соседке». Иначе, по мнению эксперта, объяснить появление таких популистских заявлений нельзя.

«Это абсолютное политическое заявление, дальше которого украинская сторона вряд ли пойдет», — считает он.

Политолог добавил, что на Украине понимают – введение визового режима с Россией ударит, прежде всего, по их же гражданам.

«Пять процентов населения, а это, примерно, каждый двадцатый украинец, работает в России. И если визовый режим будет введен, то Россия ответит симметрично», — пояснил он.

Петров также отметил, что россияне в настоящее время не сильно стремятся посетить Украину. И им визовый режим совершенно не страшен.

Ранее глава украинского МИД, Павел Климкин, также заявил о том, что Украина станет членом НАТО в «осязаемой перспективе», и что это не будет вопросом десятилетий.

«Это состоится в осязаемой перспективе… я считаю, и если хотите, это мое политическое заявление, что мы придем в НАТО быстрее, чем кто-либо, кто сейчас ни во что не верит. Это не является вопросом десятилетий, как кое-кто говорит, это не вопрос какого-то абстрактного будущего, но для того, чтобы это произошло, мы должны сделать то, что должны», — сказал он.

Министр добавил, , что Украина должна достичь всех стандартов НАТО для вступления в альянс, а сегодня Украина фактически является восточным флангом НАТО.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации».