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Ученые впервые нашли органические соединения внутри новорожденной звезды 

Ученые впервые нашли органические соединения внутри новорожденной звезды 

7:29  9 Июня 2017
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Ученые впервые нашли органические соединения внутри новорожденной звезды 

Лондон, 9 июня. Международная группа ученых совершила открытие галактических масштабов.

Она обнаружила внутри одного из звездных «зародышей» органическое соединение метилизоцианат, которое на Земле участвует в процессе возникновения жизни.

Новорожденная звезда, которая несет в себе нетипичную для космоса органику, расположена в созвездии Змееносца, от нашей планеты ее отделяет 446 световых лет.

Ученые впервые нашли органические соединения внутри новорожденной звезды 

Исследователи давно ведут наблюдение за этой системой. Не так давно именно там были обнаружены молекулы сахаров. 

Кира Мирова
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