Ученые впервые нашли органические соединения внутри новорожденной звезды 

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Лондон, 9 июня. Международная группа ученых совершила открытие галактических масштабов.

Она обнаружила внутри одного из звездных «зародышей» органическое соединение метилизоцианат, которое на Земле участвует в процессе возникновения жизни.

Новорожденная звезда, которая несет в себе нетипичную для космоса органику, расположена в созвездии Змееносца, от нашей планеты ее отделяет 446 световых лет.

Исследователи давно ведут наблюдение за этой системой. Не так давно именно там были обнаружены молекулы сахаров.