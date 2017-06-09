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Ученые рассказали о 10 потенциально опасных для Земли астероидах

Ученые рассказали о 10 потенциально опасных для Земли астероидах

7:24  9 Июня 2017
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Ученые рассказали о 10 потенциально опасных для Земли астероидах

Вашингтон, 09 июня. В течение всего прошлого года астрономы из НАСА, изучая космическое пространство, обнаружили как минимум 10  потенциально опасных для Земли астероидов.

Всего же на протяжении 2016-го в космосе благодаря телескопу WISE были замечены почти 100 ранее неизвестных объектов, среди них 28 — околоземных, 64 — из главного пояса астероидов и пять — комет.

Ученые рассказали о 10 потенциально опасных для Земли астероидах

Каждый десятый из этих объектов был признан астероидом, которые в теории могут грозить Земле в случае пересечения их траектории с траекторией нашей планеты.

#ученые
Константин Терехов
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