Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Эксперты назвали лидера автомобильного рынка России за май

Эксперты назвали лидера автомобильного рынка России за май

7:08  9 Июня 2017
219

Эксперты назвали лидера автомобильного рынка России за май

Москва, 9 июня. Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистические данные о состоянии автомобильного рынка в России.

В мае было продано почти 125 тысяч машин, а это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это своеобразный рекорд. Такого стремительного роста российский авторынок не видел уже четыре года.

На первом по популярности месте отечественная Lada — машины этой марки приобрели свыше 22 тысяч человек, что почти на четверть превышает прошлогодние показатели.

Эксперты назвали лидера автомобильного рынка России за май

Кроме того, в списке наиболее привлекательных с точки зрения россиян автомобилей находятся Kia, Hyundai, Renault и Toyota. 

Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть