Эксперты назвали лидера автомобильного рынка России за май

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Москва, 9 июня. Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистические данные о состоянии автомобильного рынка в России.

В мае было продано почти 125 тысяч машин, а это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это своеобразный рекорд. Такого стремительного роста российский авторынок не видел уже четыре года.

На первом по популярности месте отечественная Lada — машины этой марки приобрели свыше 22 тысяч человек, что почти на четверть превышает прошлогодние показатели.

Кроме того, в списке наиболее привлекательных с точки зрения россиян автомобилей находятся Kia, Hyundai, Renault и Toyota.