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Ученые рассказали, как секс влияет на продолжительность жизни женщин

Ученые рассказали, как секс влияет на продолжительность жизни женщин

6:59  9 Июня 2017
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Ученые рассказали, как секс влияет на продолжительность жизни женщин

Лондон, 09 июня. Британские ученые в очередном исследовании на тему межполовых отношений рассказали, как секс влияет на продолжительность жизни женщин.

Чтобы результаты исследований были максимально объективными, ученые сформировали фокус-группу из женщин в возрасте от 20 до 50 лет, сначала опросив прекрасных дам, а потом взяв на анализ образцы крови.

Ученые рассказали, как секс влияет на продолжительность жизни женщин

В итоге выяснилось, что теломеры - концевые участки хромосом — длиннее у тех женщин, которые регулярно занимаются сексом. Проше говоря, чем больше длина теломеров, тем больше шансов у человека прожить долгую жизнь.

#ученые #секс
Константин Терехов
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