Оправдались самообороной: коалиция нанесла третий авиаудар по проправительственным силам САР

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Новый удар по правительственным силам в Сирии нанесла коалиция во главе с США. Об этом сообщил ее официальный представитель Райан Диллон.

Напомним, что это уже третий инцидент подобного рода. Все они произошли на юге страны в районе Ат-Танфа. Подобные действия коалиция объясняет самообороной.

Об этом ж заявили и в американском госдепартаменте, добавив, что удар по проправительственным войскам САР не свидетельствует об эскалации ситуации.

«Коалиция полностью сконцентрирована на срочной цели — разбить ИГИЛ*, но также она была готова защищать себя по мере того, как проправительственные силы наступали на силы коалиции в Ат-Танфе, поэтому мы не считаем это эскалацией ситуации», — заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Она также добавила, что «коалиция должна защищать себя, и мы считаем этот удар таковым».

«Представляли угрозу»

Официальный представитель коалиции Райан Диллон, заявил, что в результате сегодняшнего удара были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые слишком близко подошли и «представляли угрозу» для сил коалиции. Кроме того был сбит беспилотник проправительственных сил, который якобы пытался бомбить силы коалиции.

«Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У него были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его», — сказал он.

Отметим, что это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.

18 мая коалиция нанесла первый удар по проправительственным силам в Сирии. Тогда авиация союзников обстреляла ракетами колонну, которая, как сообщили в Пентагоне, вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Перед этим, по заявлению военных, самолеты коалиции пролетели над колонной и сделали несколько предупредительных выстрелов.

В Пентагоне отмечали, что в результате атаки были уничтожены танк и строительное оборудование. Позже в министерстве обороны САР сообщили, что среди жертв авиаудара были сирийские военнослужащие.

Еще один инцидент произошел 6 июня. Силы коалиции вновь объяснили свои действия самообороной. В результате этого удара союзников были уничтожены «две единицы артиллерии, одна единица противовоздушного оружия и поврежден танк» По сообщению ряда СМИ, жертвами удара коалиции стали и двое сирийских военнослужащих.

При этом в штабе коалиции сообщают, что намерены оставаться в Сирии до полной победы над ИГИЛ.

В официальном заявлении подчеркивается, что союзники «будут предпринимать соответствующие меры для защиты своих сил», но при этом они «не стремятся бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают».

Райан Диллон особо подчеркнул, что линия связи с российскими военными в Сирии для предотвращения конфликтов открыта и продолжает работать. Он добавил, что именно по этим каналам США связывались с российскими военными перед последним ударом.

Реакция на удары

В сирийском МИД призвали международную коалицию прекратить авиаудары, которые, как отмечают в ведомстве, помогают укреплению террористов группировки «Исламское государство»*. Официальный Дамаск напомнил, что коалиция уже три года проводит в Сирии операцию против боевиков ИГИЛ, действуя без согласия законного правительства страны.

«Преступления, совершаемые нелегитимной международной коалицией во главе с США, являются очевиднейшим доказательством того, что США и страны этой коалиции сбивают с толку международное общественное мнение и в частности Совбез ООН», — говорится в заявлении сирийского МИД.

В оперативном штабе союзников Сирии, куда входят силы ливанской «Хезболлы» и Ирана, рассказали о готовности ударить по позициям коалиции во главе с США, если этого потребуют обстоятельства. Действия американских союзников там назвал «трусливой агрессией» и доказательством «лицемерия США в борьбе с терроризмом».

В Кремле так же не одобряют действия коалиции. Москва считает их действия «нарушающими международное право» и суверенитет Сирии. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что США и их союзники нанесли удар по тем, кто борется с террористами.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik заявил, члены международной коалиции во главе с США идут на заведомую провокацию.

«Эти люди не понимают менталитет и взаимоотношения, которые есть на Востоке. Афганистан их ничему не научил. Ирак ничему не научил. Они везде считают себя правыми, насаждая «демократию». Но они бояться, что в определенный момент, когда сирийская армия начнет одерживать победу, те силы, которые они поддерживают в Сирии, развернут оружие против коалиции, против американцев. И тогда Америка полностью потеряет контроль над регионом, потеряют контроль над ситуацией», — отметил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.